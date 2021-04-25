Kim Kardashian'dan skandal mesaj: Joe Biden'a sözde 'soykırım' için teşekkür etti
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Kim Kardashian'dan skandal mesaj: Joe Biden'a sözde 'soykırım' için teşekkür etti

Haberler.com / Jülide İshakoğlu - Haberler | Dünya

Yaptıkları skandallarla gündemden düşmeyen Kim Kardashian, bir skandala daha imza atarak sosyal medya hesabı üzerinden sözde 'soykırım' ile ilgili Joe Biden'a teşekkür mesajı attı.

Bir dönem ABD Başkanı Donald Trump'ı destekleyen ve Beyaz Saray'a giderek bizzat ABD Başkanı ve First Lady Melania Trump'la görüşen Kim Kardashian, Trump'ın rakibi olan ve seçimle göreve gelen Joe Biden'a destek mesajı attı.

"BAŞKA KİMSE KONUŞMAYI TERCİH ETMİYOR"

Instagram üzerinden milyonlarca takipçisine, Biden'ın 1915 olayları ile ilgili 'soykırım' demesini tebrik eden Kardashian, "Ermeni topluluğu için uzun bir yolculuktu ve her yıl soykırımı tanımaya yaklaştığımızı hissediyordum. Sonunda o gün geldi. Başka kimsenin konuşmayı tercih etmediği zamanlarda bu konuda konuşma cesaretiniz için teşekkür ediyorum" dedi. Kardashian, Biden'a minnettar olduğunu da dile getirerek, Ermenistan bayrağı emojisi paylaştı.

Kim Kardashain'dan skandal mesaj: Joe Biden'a teşekkür mesajı attı
Kim Kardashian'dan skandal mesaj: Joe Biden'a sözde 'soykırım' için teşekkür etti
- Jülide İshakoğlu
Jülide İshakoğlu
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