Kim der ki 60 yaşında! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, barfiks çektiği görüntüleriyle çok konuşulacak - Haberler
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Kim der ki 60 yaşında! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, barfiks çektiği görüntüleriyle çok konuşulacak

Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Güncel

Bugün 60. yaş gününü kutlayan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, barfiks çektiği görüntülerle adından söz ettirdi. Yaşına rağmen tam 15 barfiks çeken Aliyev, adeta şov yaptı.

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Her zaman fit görüntüsüyle öne çıkan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in barfiks çektiği anlar AZTV sosyal medya hesabından yayınladı.

60 YAŞINDA 15 BARFİKS

Bugün 60. yaş gününü çektiği barfiks videosuyla kutlayan Aliyev, gençlere taş çıkarttı. Yaşına rağmen peş peşe 15 barfiks çeken Aliyev, "15 defa, 60 yaşında" diyerek gülümsedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in doğum gününü yayınlanan video mesajla kutladı.

Servet Uzun
Servet Uzun
Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'e doğum günü tebriği

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'e doğum günü tebriği

Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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