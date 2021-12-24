Kim der ki 60 yaşında! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, barfiks çektiği görüntüleriyle çok konuşulacak
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Bugün 60. yaş gününü kutlayan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, barfiks çektiği görüntülerle adından söz ettirdi. Yaşına rağmen tam 15 barfiks çeken Aliyev, adeta şov yaptı.
Her zaman fit görüntüsüyle öne çıkan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in barfiks çektiği anlar AZTV sosyal medya hesabından yayınladı.
60 YAŞINDA 15 BARFİKS
Bugün 60. yaş gününü çektiği barfiks videosuyla kutlayan Aliyev, gençlere taş çıkarttı. Yaşına rağmen peş peşe 15 barfiks çeken Aliyev, "15 defa, 60 yaşında" diyerek gülümsedi.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI
Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in doğum gününü yayınlanan video mesajla kutladı.
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