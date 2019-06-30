KİLİS'TE, TEKSTİL ATÖLYESİNDE YANGIN

KİLİS'te, Suriyelilere ait bir tekstil atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Gece saatlerinde Kazım Karabekir mahallesindeki bir atölyede yangın çıktı. Dumanı fark eden bina sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın sırasında atölyenin etrafındaki kepenk ve duvarlar balyozlarla kırıldı. Ekiplerin bir saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınan yangındaatölyede milyonlarca liralık zarar meydana geldi.

Polis olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

Kaynak: DHA