KİLİS'TE, SÜRÜCÜLERE AŞURE İKRAMI

KİLİS'in Polateli İlçesinde, protokol üyeleri, yol kontrol noktasında sürücülere aşure ikram etti.

KİLİS'in Polateli İlçesinde, protokol üyeleri, yol kontrol noktasında sürücülere aşure ikram etti.

Polateli kaymakamı Semih Doğanoğlu, Belediye Başkanı Hakkı Çelik, İlçe Emniyet Amiri ve İlçe Jandarma Komutanının katılımı ile kontrol noktasında durdurulan araç sürücü ve yolculara aşure ikram etti.

Kaymakam Doğanoğlu, Muharrem ayında yol kontrol noktasında birlik, beraberlik, dayanışma ve paylaşmanın simgesi olan aşure ikramı yaptıklarını belirterek, "Muharrem ayı nedeniyle trafikde seyreden araç sürücü ve yolcularımıza aşure ikram ettik. Allah birliğimizi dirliğimizi daim eylesin ve yolculuk sırasında lütfen emniyet kemeri takıp, hız sınırını aşmayalım" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı