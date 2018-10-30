Kilis'te motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı, 3 kişi yaralandı

KİLİS - Kilis'te, motosiklet ile Hafif ticareti aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Doğan Yılmaz yyönetimindeki 34 SKK 28 plakalı hafif ticari araç ile Ahmet Orhan yönetimindeki 79 AS 035 plakalı motosiklet Kilis-İslahiye Karayolu Kilis çıkışında çarpıştı. Kazada Hafif Ticari araçta yolcu olarak bulunan Ülger Yılmaz ile motosiklet sürücüsü Ahmet Orhan ile motosikletin arkasında yolcu olarak bulunan Mehmet Kılınç yaralandı. Kazada yaralanan 3 kişi Ambulans ile Kilis Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.