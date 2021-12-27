KİLİS'TE MARKETLERDE FİYAT DENETİMİ

KİLİS (DHA) - KİLİS Ticaret İl Müdürlüğü tarafından zincir marketlerde fiyat denetimi gerçekleştirdi.

Ticaret İl Müdürlüğü tarafında son günlerde kamuoyuna yansıyan haksız fiyat artış iddialarına karşı harekete geçti. Kilis Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerinin de katıldığı denetimlerde zincir marketlerde fahiş fiyat ve etiket denetimleri yapıldı. Ticaret İl Müdürü Mehmet Aydın Türk ile denetim ekipleri, Kilis'te bulunan zincir ve yerel marketlerde fiyat, etiket denetimi yaptı. Kilis'te, 16 Eylül 2021 tarihinden itibaren Ticaret İl Müdürlüğü tarafından 304 işletmede etiket denetimi yaptı. 1462 üründe haksızlık fiyat artışı olabileceği tahmin edilerek denetimden geçirildi. 156 ürünün fiyatları, fahiş olabileceği gerekçesiyle Ticaret Bakanlığı haksız fiyat değerlendirme kuruluna gönderildi.