Kilis'te "Kadına Şiddet" Paneli

Kilis kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından "Kadına Şiddet Günümüzde Kadının Rolü" konulu panel düzenlendi.

Öğretmenevi Konferans salonunda gerçekleştirilen paneli Prof. Dr. Hikmet Yıldırım Celkan yönetti. Panelist olarak Psikolog Ali Çelik,Auvakat Duygu Payam, Polis memuru Savaş Topaç katıldı. Panelde kadına uygulanan şiddet, şiddetin önüne geçilmesi, şiddete uğrayan kadının hakları, yapılması gerekenler ve toplumun bilinçlendirilmesi konuları ele alındı.

Kilis Baro Başkanı Hayri Muammer Fazlıağaoğlu, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Abdulkadir Akkaş, Kent Konseyi Genel Sekreteri Kahraman Ünler ile Kent konseyi Kadın Meclisi Başkanı Emel Ünver ile Kadın Meclisi üyesi bayanlar katıldı. - KİLİS