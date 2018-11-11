Kilis'te Hayvanlara İşkence Protestosu

Anadolu Hayvan Hakları Federasyonu Kilis Temsilciliği, hayvanlara yönelik suçları protesto etti.

Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan Anadolu Hayvan Hakları Federasyonu Kilis Temsilciliği üyeleri, ellerinde taşıdıkları dövizlerle hayvanlara yapılan kötü muamelelere tepkilerini dile getirdi.

Grup adına açıklama yapan Anadolu Hayvan Hakları Federasyonu Kilis Temsilcisi Ayşe Öztürk, Türkiye'nin geçmişte hayvanlar için vakıf kuran bir ülke olduğunu ancak son dönemlerde sürekli hayvanlara yapılan işkenceler ve kötü muamelelerin gündeme geldiğini söyledi.

Öztürk, hayvana şiddet ve işkence gibi suçların da Türk Ceza Kanunu kapsamına alınması gerektiğini kaydetti.