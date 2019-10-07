Kilis'te "Çocukta İhmal, İstismar ve Mahremiyet " eğitimi

07.10.2019 09:36

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Sosyal Hizmet Merkezinde geçici koruma statüsüne sahip yabancılar ile Türklere "Çocukta İhmal, İstismar ve Mahremiyet " eğitimi verildi.



Sosyal Hizmet Merkezinde Türklere ve geçici koruma statüsüne sahip yabancılara yönelik 40 kişiye Zeliha Vural tarafından "Çocukta İhmal, İstismar ve Mahremiyet " eğitimi verildi. Program esnasında eğime katılanların Türk ve yabancıların çocuklarına oyun odasında etkinlik yapıldı.



Program ikramlıklar ile son buldu. - KİLİS

Kaynak: İHA