2 kişi kafalarına çuval geçirerek içi boş ekmek dolabını çaldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

2 kişi kafalarına çuval geçirerek içi boş ekmek dolabını çaldı

AA / Cebrail Caymaz - Haberler | Güncel

Kilis'te kafalarına çuval geçirerek bir bakkalın önündeki içi boş ekmek dolabını çalan 2 hırsız güvenlik kamerasına yansıdı.

KİLİS (AA) - Kilis'te kafalarına çuval geçirerek bir bakkalın önündeki içi boş ekmek dolabını çalan 2 hırsız güvenlik kamerasına yansıdı.

Doğan Güreş Paşa Mahallesi Seyit Nizam Caddesi'nde 2 kişi bir bakkalın önündeki ekmek dolabını gece saatlerinde başlarına büyük bir çuval geçirerek çaldı.

Bakkalı açmak için sabah iş yerine gelen Suriye uyruklu Ahmet Durbaz, dışarıda bulunan ekmek dolabının yerinde olmadığını fark etti.

Durbaz, gazetecilere, dolabın içerisinde ekmek bulunmadığını söyledi.

Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.

Restoranın güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, 2 kişinin önce bakkalın önüne gelerek keşif yapması ardından kafalarına çuval geçirerek ekmek dolabını da çuvalın içerisine koyup olay yerinden uzaklaşmaları yer alıyor.

2 kişi kafalarına çuval geçirerek içi boş ekmek dolabını çaldı

2 kişi kafalarına çuval geçirerek içi boş ekmek dolabını çaldı

2 kişi kafalarına çuval geçirerek içi boş ekmek dolabını çaldı

Erdoğan-Johnson görüşmesinde Suriye ve Ukrayna'daki gelişmeler ile iklim ve mülteci başlıklarında meseleler değerlendirildi.

Erdoğan-Johnson görüşmesinde Suriye ve Ukrayna'daki gelişmeler ile iklim ve mülteci başlıklarında meseleler değerlendirildi.

 Sahibi dağda otlatırken fark etti, kulağında boynuz çıkan keçi büyük şaşkınlık yarattı

Sahibi dağda otlatırken fark etti, kulağında boynuz çıkan keçi büyük şaşkınlık yarattı

 Zam tartışmasında kapıları baltayla kırılan kiracılar o anları anlattı: Suriye'de savaştayım sandım, bizi öldürebilirdi

Zam tartışmasında kapıları baltayla kırılan kiracılar o anları anlattı: Suriye'de savaştayım sandım, bizi öldürebilirdi

AA / Cebrail Caymaz - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title