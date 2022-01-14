2 kişi kafalarına çuval geçirerek içi boş ekmek dolabını çaldı

KİLİS (AA) - Kilis'te kafalarına çuval geçirerek bir bakkalın önündeki içi boş ekmek dolabını çalan 2 hırsız güvenlik kamerasına yansıdı.

Doğan Güreş Paşa Mahallesi Seyit Nizam Caddesi'nde 2 kişi bir bakkalın önündeki ekmek dolabını gece saatlerinde başlarına büyük bir çuval geçirerek çaldı.

Bakkalı açmak için sabah iş yerine gelen Suriye uyruklu Ahmet Durbaz, dışarıda bulunan ekmek dolabının yerinde olmadığını fark etti.

Durbaz, gazetecilere, dolabın içerisinde ekmek bulunmadığını söyledi.

Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.

Restoranın güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, 2 kişinin önce bakkalın önüne gelerek keşif yapması ardından kafalarına çuval geçirerek ekmek dolabını da çuvalın içerisine koyup olay yerinden uzaklaşmaları yer alıyor.