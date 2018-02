Kilis-Şile Belediyesinden Kilis Esnafına Destek

Şile Belediyesinden Kilis esnafına destek

İSTANBUL'un Şile Belediye Başkanı Can Tabakoğlu ve beraberindeki heyet Kilislilere destek vermek için kente geldi.

Şile Belediye Başkanı Can Tabakoğlu ile beraberindeki heyet Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, tarafından karşılandı. Beraberinde Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara ile birlikte esnafı ziyaret eden Şile Belediye Başkanı Can Tabakoğlu, alış veriş yaparak aldıklarını dar gelirli vatandaşlara dağıtılması için Gıda Bankasına teslim edildi. Kilis caddelerini gezen Şile Belediye Başkanı Can Tabakoğlu, Mustafa Topçuoğlu Meslek Zenginleştirme Merkezini de ziyaret etti.

Şile Belediye Başkanı Can Tabakoğlu ise barış, huzur ve kardeşliğin barışın bekası için Türkiye'nin sınırlarının müdafaası için başlattığı harekata destek verdiklerini belirterek, Suriyelilere ensarlık yapan ev sahipliği yapan Kilis'e geldik. Esnafımızla, vatandaşlarımızla bir araya geldik. Tüm Türkiye'ye ve dünyaya mesaj vermek için buradayız dedi.