Kilis'in Musabeyli İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...
Kilis'in Musabeyli ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Ayhan Yılmaz kazandı.
Kilis'in Musabeyli ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Ayhan Yılmaz kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Ayhan Yılmaz 295, MHP adayı İhsan Ölmez 279, İYİ Parti adayı Halil Çetin 1 oy aldı.
Yılmaz'ın öz geçmişi
Yılmaz, ilk orta ve lise öğrenimini Gaziantep'te tamamladı. Ayhan Yılmaz, 1983 yılında başladığı Ankara Üniversitesi Ticari İlimler Akademisini 1984 yılında bırakarak Gaziantep'te ticaret hayatına başladı. 2004 yılında Doğruyol Partisinden Musayli İlçe Belediye Başkanı seçilen Yılmaz, 2009 yılı yerel seçimlerinde MHP'den tekrar seçildi.
2014 yılı yerel seçimlerinde AK Parti saflarında girdiği başkanlık seçimini tekrar kazanan Yılmaz, halen bu görevini sürdürüyor.
Kaynak: AA