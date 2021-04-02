KİLİS Çobanbey Sınır Kapısında 125 cep telefonu ele geçirildi

Çobanbey Sınır Kapısında 125 cep telefonu ele geçirildiKİLİS'te bulunan Çobanbey Sınır Kapısında bir araçta Suriye'den kaçak yollarla getirilmek istenen 125 cep telefonu ele geçirildi.

Çobanbey Sınır Kapısında 125 cep telefonu ele geçirildi

KİLİS'te bulunan Çobanbey Sınır Kapısında bir araçta Suriye'den kaçak yollarla getirilmek istenen 125 cep telefonu ele geçirildi.

Çobanbey Gu"mru"k Mu"du"rlu"g'ünde görevli Gu"mru"k Muhafaza ekipleri, Suriye'den gelen bir otomobilde arama yaptı. Aramada otomobilin çeşitli bölümlerine gizlenmiş 125 cep telefonu bulundu. Piyasa değeri 600 bin lira olan telefonlara el koyan ekipler, otomobil sürücüsünü gözaltına aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı