KİLİS Çobanbey Sınır Kapısında 125 cep telefonu ele geçirildi
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KİLİS Çobanbey Sınır Kapısında 125 cep telefonu ele geçirildi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Çobanbey Sınır Kapısında 125 cep telefonu ele geçirildiKİLİS'te bulunan Çobanbey Sınır Kapısında bir araçta Suriye'den kaçak yollarla getirilmek istenen 125 cep telefonu ele geçirildi.

Çobanbey Sınır Kapısında 125 cep telefonu ele geçirildi

KİLİS'te bulunan Çobanbey Sınır Kapısında bir araçta Suriye'den kaçak yollarla getirilmek istenen 125 cep telefonu ele geçirildi.

Çobanbey Gu"mru"k Mu"du"rlu"g'ünde görevli Gu"mru"k Muhafaza ekipleri, Suriye'den gelen bir otomobilde arama yaptı. Aramada otomobilin çeşitli bölümlerine gizlenmiş 125 cep telefonu bulundu. Piyasa değeri 600 bin lira olan telefonlara el koyan ekipler, otomobil sürücüsünü gözaltına aldı.

KİLİS Çobanbey Sınır Kapısında 125 cep telefonu ele geçirildi
KİLİS Çobanbey Sınır Kapısında 125 cep telefonu ele geçirildi
KİLİS Çobanbey Sınır Kapısında 125 cep telefonu ele geçirildi
KİLİS Çobanbey Sınır Kapısında 125 cep telefonu ele geçirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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