Kılınç, muhtarlarla bir araya geldi
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Kılınç, muhtarlarla bir araya geldi

Kılınç, muhtarlarla bir araya geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Gürlevik ve Tut İsale Hatlarından su alan köylerin muhtarlarıyla bir araya gelerek, su tasarrufu konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Gürlevik ve Tut İsale Hatlarından su alan köylerin muhtarlarıyla bir araya gelerek, su tasarrufu konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Adıyaman Belediyesi Meclis Salonunda Başkan Kılınç'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya Başkan Yardımcısı Mithat Töken, Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürü Şevket Baybatmaz, Yaylakonak Belde Belediye Başkanı Abuzer Aydın ile Gürlevik ve Tut İsale Hatlarından yararlanan köylerin muhtarları katıldı.

Su sorununun önümüzdeki süreçte dünyanın en büyük sorunlarından bir tanesi haline geleceğinin öngörüldüğünü dile getiren Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Adıyaman olarak bu durumdan en az şekilde etkilenmek için su tasarrufunun önemine dikkat çekti.

Başkan Kılınç, katılım gösteren herkesin ortak amacının su sıkıntısını halletmek olduğunu söyleyerek, "Bunun için üzerinde çalıştığımız projelerimizin yanında su tasarrufu sağlamak da çok önemlidir. Bugün muhtarlarımızla bu konuyu görüşmek için bir araya geldik. İnşallah amacına ulaşan bir toplantı olur" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kılınç, muhtarlarla bir araya geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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