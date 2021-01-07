Kilimli'den kısa kısa
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Kilimli'den kısa kısa

07.01.2021 11:27 | Son Güncelleme: 07.01.2021 11:30
Kilimli'den kısa kısa

Kilimli Belediye Başkanı Kamil Altun, fen işleri müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarını inceledi.

Kilimli Belediye Başkanı Kamil Altun, fen işleri müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarını inceledi.

Altun, beraberinde başkan yardımcısı Ahmet Özkan Öztürk ve belediye meclis üyesi Mustafa Sarıvaz ile fen işleri müdürlüğü ekipleri tarafından Karadon Mahallesi Çatalkaya Sokak'ta devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Altun, yetkililerden bilgi aldı.

Denetlemeler sürüyor

Belediyenin zabıta müdürlüğü ekipleri, halkın sağlığını korumak adına berber ve kuaförleri denetleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Ekipler, vatandaşlara maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymaları konusunda ikazda bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seçkin Kırarslan

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