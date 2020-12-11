Kilimli'de Kovid-19 tedbirleri

Kilimli Belediyesi zabıta ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetimlerde bulundu.

Ekipler, ilçede faaliyet gösteren marketlerde, ürünlerin son kullanım tarihleri, ürün künyesi ile hijyen ve Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetlemede bulunarak, vatandaşların sağlığı açısından gerekli uyarılarda bulundu.

İşletmelere denetimlerin periyodik aralıklarla devam edeceği bildirildi.

Öte yandan belediyenin temizlik müdürlüğü ekipleri de ilçenin her noktasında ot biçme ve ortak kullanım alanlarını dezenfekte çalışmalarını sürdürdü.

Ekipler ayrıca cadde ve sokakları belli aralıklarla yıkıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seçkin Kırarslan