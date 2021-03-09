Kilim silkelerken damdan düşen 9 aylık hamile kadın ağır yaralandı

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Adana'da iki katlı evin damında kilim silkeleyen 9 aylık hamile kadın düşerek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan kadının ve bebeğinin hayati tehlikesi devam ediyor.

Yüreğir ilçesine bağlı Levent Mahallesi 1886 sokaktaki evde meydana gelen olayda, iddiaya göre, 9 aylık hamile 1 çocuk annesi Hasne Hammadi (20) sabah saatlerinde 2 katlı evin damından kilim silkelemeye başladı. Bir süre sonra Hammadi damdan aşağı düşerek ağır yaralandı.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kadının düştüğünü gören komşuları sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipleri genç kadını Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Kadına ilk müdahale yapılırken, hayati tehlikesi olduğu öğrenildi. Ayrıca bebeğinin de hayatta kalması için hastanede müdahale edildiği öğrenildi. Polis düşme ile ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı