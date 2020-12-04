Kılıçdaroğlu, "Takip ediliyorum" diyerek Çakıcı'yı işaret etti: Bu bizi korkutmaz, CHP'de on binlerce Kılıçdaroğlu var

CHP lideri Kılıçdaroğlu, gündeme gelen suikast iddialarıyla ilgili konuştu. Kılıçdaroğlu takip edildiğini belirtti ve "'Yer altı dünyasını harekete geçireceğiz, onlar susturacaklar' diye düşünüyorlar. Bu bizi korkutmaz, CHP'de on binlerce Kılıçdaroğlu var" sözleriyle Alaattin Çakıcı'yı işaret etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Alaattin Çakıcı'nın tehditleri sonrası gündeme getirilen suikast senaryolarıyla ilgili açıklamada bulundu. Ailesinin telefonlarının dinlendiğini aktaran CHP lideri, "Gittiğim yerler, kaldığım ev, konuştuğum kişiler belli. Benim ve ailemin telefonlarının dinlendiğini zaten biliyorum" dedi.

"TAKİP EDİLDİĞİMİ BİLİYORUM"

Gazeteci Murat Sabuncu'nun sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, "Takip edildiğimi biliyorum. Korumalar var ellerinden gelen çabayı gösteriyorlar ama ciddi bir tehdit var. Benden rahatsız olan ciddi bir kesim var. Bu durumdan iktidar kanadı da rahatsız" ifadelerini kullandı.

"ORADA İNSAN HAKLARI BİTMİŞTİR"

Kılıçdaroğlu daha sonra isim vermeden eleştiride bulundu ve "Ülkeyi yöneten birisi ya da ona destek veren bir siyasal parti, eğer çıkarı ya da tehdidi yer altı dünyasından sağlayarak susturabiliriz diyerek arayışa giriyorsa, orada demokrasi bitmiştir, insan hakları bitmiştir" şeklinde konuştu.

ÇAKICI'YI İŞARET ETTİ

Bu durumun kendilerini korkutmadığını aktaran Kılıçdaroğlu açıklamalarında isim vermeden Çakıcı'yı işaret etti ve "Aksi bir şeyi duymak istemiyorum, aksi bir şey söyleyen kişiyi susturacağız. Yer altı dünyasını harekete geçireceğiz, onlar susturacaklar' diye düşünüyorlar. Bu bizi korkutmaz, CHP'de on binlerce Kılıçdaroğlu var. Onlar çok dar düşünüyorlar, çünkü ufukları çok dar. Sanıyorlar ki bir kişiyi ortadan kaldırdığımız zaman sorunlar çözülür." dedi.