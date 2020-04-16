Kemal Kılıçdaroğlu, sanatçılar ile video konferans görüşmesi gerçekleştirdi
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Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Koronavirüs, Magazin, Güncel

Kemal Kılıçdaroğlu, sanatçılar ile video konferans görüşmesi gerçekleştirdi

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Demet Akbağ, Levent Üzümcü, Mert Fırat, Hayko Cepkin gibi sanatçılarla bir video konferans toplantısı gerçekleştirerek sorunlarını dinledi.

16.04.2020 15:09 | Son Güncelleme: 16.04.2020 15:09
Kemal Kılıçdaroğlu, sanatçılar ile video konferans görüşmesi gerçekleştirdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sanatçılarla bir video konferans toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda, Covid-19 salgını döneminde sanatçıların yaşadığı sorunlar ele alındı.

SANATÇILARIN SORUNLARINI DİNLEDİ

Kılıçdaroğlu, farklı sendika ve meslek örgütlerini temsil eden sanatçılar ile video konferans toplantısı gerçekleştirdi. Candan Erçetin, Demet Akbağ, Esen Aslandoğan, Mustafa Aksoy, Kenan Kocatürk, İlbay Kahraman, Ceniz Hakkı Zariç, İraz Yöntem, Mert Fırat, Emre Kınay, Sezai Aydın, Hayko Cepkin, Sercan Gidişoğlu, Levent Üzümcü, Burhan Şeşen, Metin Karataş, Bülent Forta, Orhan Alkaya ve Tuba Ataç'ın katıldığı toplantıda CHP lideri Kılıçdaroğlu, sanatçıların Covid-19 salgını döneminde yaşadığı sorunları dinledi.

Kemal Kılıçdaroğlu, sanatçılar ile video konferans görüşmesi gerçekleştirdi

MANSUR YAVAŞ, EKREM İMAMOĞLU VE TUNÇ SOYER HAZIR BULUNDU

Toplantıda ayrıca, Genel Başkan Yardımcıları Gamze Akkuş İlgezdi ve Fethi Açıkel ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de hazır bulundu.

Kemal Kılıçdaroğlu, sanatçılar ile video konferans görüşmesi gerçekleştirdi

Kaynak: İHA

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Haber Yorumları (8)
500
OFLU: Dinleyip ne yapacakmış, bunların ne derdi varmış, ülkenin ekmeğini yiyen zaten bunlar. Birşey yapacaksa bu dönemde çalışanlarla bir görüşme yapsın, bir sağlıkçı ile, bir bankacı ile, bir memur ile, bir otobüsçü ile daha iyi olur.
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ERKUT: yalakadan sanatçı olmaz . . . . . kemal kılıçdaroğlu
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MESUT: KEMAL KILIÇDAROĞLU ÖNCE KENDİ SIKINTILARINI ÇÖZSÜN KABİLİYETİ VARSA TABİİ
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VURGUN: ülkeyi kurtarırlar
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ADS: bunlarmı sanatçı pöhh
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?: sen misin sanatçı?
4 1 Yayından Kaldır
ERTAN: Olacağı bu zaten. Başa geçseler halk değil elit kesim ile ilgilen
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TÜRK: VATANA faydasız artist
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500
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