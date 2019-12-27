: Kılıçdaroğlu'ndan Sözcü gazetesi ile ilgili karara sert tepki: Baskı kuruyorlar

27.12.2019 11:53 | Son Güncelleme: 27.12.2019 12:06

Sözcü gazetesinin sahibi Burak Akbay, gazeteciler ve çalışanlara yönelik, "FETÖ/PDY'ye hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım" suçundan açılan davanın 11. duruşması İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

7 KİŞİYE HAPİS CEZASI

Oy birliğiyle alınan kararla; Emin Çölaşan 3 yıl 6 ay 15 gün, Necati Doğru 3 yıl 6 ay, Mustafa Çetin ve Metin Yılmaz 3 yıl 4'er ay, Yücel Arı, Gökmen Ulu ve Yonca Yücekaleli ise 2 yıl 1'er ay hapis cezasına çarptırıldı. Gazetenin sahibi Burak Akbay'ın dosyası ise ayrıldı. Sanıklardan Mediha Olgun beraat etti.

KILIÇDAROĞLU KARARA TEPKİLİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu karara tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

-FETÖ ile mücadele ediyorlar. Bu beyazı siyah gösterme kararıdır. Bu kadar açık. Siyasi otoritenin talimatı ile verilmiş karardır. Sözcü gazetesinin Türkiye'yi aydınlatmasına, doğruları söylemesine tahammül edemiyorlar. Baskı kuruyorlar.

-Ama ne yaparlarsa yapsınlar bu gazeteciler geçmişlerine bakıldığında işlerinden kovuldular, görevlerinden uzaklaştırıldılar ama ne olursa olsun yollarına ve mücadelelerine devam ettiler. Aynı mücadeleyi aynı kararlığı yine sürdürecekler.

-Beni üzen şudur; Türkiye cumhuriyeti devletinde adaletin olmadığını, demokrasinin olmadığını bu kararla biz bütün dünyaya duyurmuş olduk. Beni üzen bu. Hangi ülke diyecek ki bu karar doğrudur. Hangi vicdan hangi adalet kurumu diyecek ki bu karar doğrudur.

SÖZCÜ'DEN MANŞETLİ TEPKİ

Öte yandan Sözcü gazetesi, kararın ardından Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla karara tepki gösterdi. Sözcü, Fethullahçı Terör Örgütü'nün yargı darbesi yaptığı 17 Aralık 2013 tarihinden önce manşetine taşıdığı haberleri paylaştı. Söz konusu manşetlerde FETÖ'nün sert bir dille eleştirildiği görüldü.

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