Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken paylaşım! Tam Erdoğan'ın canlı yayına çıkacağı saatte önemli bir açıklama yapacak - Haberler
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Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken paylaşım! Tam Erdoğan'ın canlı yayına çıkacağı saatte önemli bir açıklama yapacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Kılıçdaroğlu, "Önemli bir bilgi vereceğim" diyerek saat 22.00'de açıklama yapacağını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da saat 22:00'de canlı yayında NTV'de gazetecilerin sorularını yanıtlayacak. İki açıklamanın aynı saate denk gelmesi dikkat çekti.

Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından bir mesaj paylaştı. Mesajında saat 22.00'yi işaret eden Kılıçdaroğlu, önemli bir bilgi vereceğini duyurdu.

"BURADA BULUŞMAK ÜZERE"

Kılıçdaroğlu, paylaşımında "Sevgili Halkım, bu akşam saat 22.00'de önemli bir konu hakkında size bilgi vereceğim. Burada buluşmak üzere" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken paylaşım! Tam Erdoğan'ın canlı yayına çıkacağı saatte önemli bir açıklama yapacak

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA AYNI SAATTE CANLI YAYINA ÇIKACAK

Kılıçdaroğlu'nın işaret ettiği saat 22.00'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NTV özel yayınında Seda Öğretir, Nazlı Çelik, Ahmed Arpat ve Hasan Basri Yalçın'ın sorularını yanıtlayacak. İki açıklamanın aynı saate denk gelmesi dikkat çekti.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Canlı Yayın, Ntv, CHP, Politika, Güncel, Haber

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