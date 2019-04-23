Kemal Kılıçdaroğlu'na Yumruk Atan Saldırgan Adliyeye Sevk Edildi!

Kemal Kılıçdaroğlu'na Ankara'nın Çubuk İlçesinde katıldığı şehit cenazesinde yumruk atan Osman S. adliyeye sevk edildi.

KAMERALAR TARAFINDAN GÖRÜNTÜLENMİŞTİ

Çubuk'taki şehit cenazesinde yaşananlara ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden Osman S, jandarmadaki işlemlerinin ardından Çubuk Adliyesine getirildi. Adliye binasına arka kapıdan alınan Osman S, savcılık sorgusuna alındı. Ankara'nın Çubuk ilçesi Akkuzulu Mahallesi'nde 21 Nisan Pazar günü şehit Piyade Sözleşmeli Er Yener Kırıkcı'nın cenaze törenine katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, saldırıya uğramıştı. Saldırıya ilişkin Çubuk Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında 9 kişi gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden 3'ü savcılıktan serbest bırakılırken, 5'i ise adli kontrol şartıyla salıverilmişti. Kılıçdaroğlu'na yumruk attığı kameralar tarafından görüntülenen şüpheli Osman S. hakkında da ek gözaltı süresi verilmişti. Söz konusu şüphelilerin dışında saldırı eylemine katılanların tespitine ilişkin çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Kaynak: AA