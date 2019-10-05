Kılıçdaroğlu, konuşmasını neden yarıda kestiğini açıkladı

05.10.2019 14:36

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bolu Abant'ta düzenlenen CHP 27. Dönem 2. Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı'ndaki konuşmasını, aynı saatlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuştuğunun kendisine iletilmesi üzerine yarıda kesmişti.

"SÖYLEDİKLERİMİ ERDOĞAN DA DİNLESİN"

CHP lideri Kılıçdaroğlu partisinin Bolu Abant'ta düzenlenen Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuya ilişkin açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, öğleden önce yaptığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kızılcahamam'daki konuşmasına denk gelen konuşmasını neden yarıda kestiğini "Konuşmamı malum zat da dinlesin diye yarı da kestim. Çünkü hak diyoruz, adalet diyoruz, kardeşlik diyoruz. Söylediklerimizi vatandaş da, devletin üst kademesi de dinleyecek" sözleriyle açıkladı.

BAHÇELİ'YE SERT YANIT

MHP Lideri Bahçeli'nin "Dokunulmazlık" çıkışına da yanıt veren Kılıçdaroğlu, "Dokunulmazlığımı kaldırmazsanız namertsiniz" ifadelerini kullandı.