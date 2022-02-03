Kılıçdaroğlu'ndan Karamollaoğlu'na sürpriz ziyaret! Görüşmede ana gündem maddesi ittifak oldu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu ziyaret etti. Görüşmede, iki liderin Millet İttifakı'na dair gelişmelerde istişare yaptığı öğrenildi.
Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezinde ziyaret ettiği Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile bir araya geldi.
Kılıçdaroğlu, koronavirüs tedavisi tamamlanan Karamollaoğlu'na geçmiş olsun dileklerini iletirken ikilinin güncel konulardan ve Millet İttifakı'na dair gelişmelerde istişare yaptığı öğrenildi.
Görüşmenin ardından Temel Karamollaoğlu, Kılıçdaroğlu'nu aracına kadar uğurladı. Kapıda da gazetecilere görüntü veren iki lider, samimi halleriyle dikkat çekti.
Millet İttifakı,2018 genel seçimlerine katılmak için oluşturulan bir seçim ittifakıdır. Millet İttifakı, 5 Mayıs 2018'de dört muhalif parti Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İYİ Parti (İYİ), Saadet Partisi (SP) ve Demokrat Parti (DP) tarafından resmen başlatıldı.