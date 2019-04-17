Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nun Mazbata Almaya Gittiği Anı Televizyondan İzledi

31 Mart seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkalığı'nı kazanan isim Millet İttifakı adayı Cumhuriyet Halk Partisi adayı Ekrem İmamoğlu oldu.

MAZBATASINI ALDI

İmamoğlu, 16.30'da Çağlayan Adliyesi'ne gelerek mazbatasını aldı ve resmen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı oldu.

KILIÇDAROĞLU TELEVİZYON BAŞINDAYDI

O anları, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'nde bir grup milletvekiliyle televizyon başında takip etti.

KILIÇDAROĞLU'NDAN İLK AÇIKLAMA

Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasını almasının ardından açıklama yaptı:



"Çok mutlu, çok huzurluyum, duyguluyum. Büyük bir başarı elde ettik. Türkiye için çocuklarımız için onların geleceği için hep birlikte huzur içinde yaşamak için. Bu başarı bu topluma hizmet için yola çıkanların başarısıdır. Bu birlikte yaşamak isteyen milyonların başarısıdır. Milletvekili arkadaşlarım, merkez yürütme kurulunda görev alan arkadaşlarım ve bütün personelimiz gecesini gündüzüne katarak çalıştı. Güzel bir sonuç elde ettik. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.