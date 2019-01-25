Kılıçdaroğlu ile Ortak Açıklama Yapan Akşener, İttifak Sürecini Esprili Bir Şekilde Anlattı: İntiharın Eşiğine Geldiler

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ittifakı anlatmak için kameraların karşısına geçtiler. Kılıçdaroğlu'nun ardından konuşan Akşener, ittifak sürecine ilişkin, görüşmeleri sürdüren 4 kişiye kastederek "Zaman zaman intiharın eşiğine geldiler." dedi.

KILIÇDAROĞLU: 4 ARKADAŞIMIZ UZUN BİR ÇABA GÖSTERDİ

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Türkiye'de ilk kez demokratik anlamda çok geniş bir işbirliğini İYİ Parti'yle birlikte hayata geçiriyoruz. Demokrasi ve huzur içerisinde beraber yaşama mücadelesi veriyoruz. Kavgadan yana değiliz, huzurdan yanayız. İsteriz ki bütün belediye başkanları kentleri huzur içinde yönetsin."

"İYİ Parti ile yaptığımız işbirliğinin kahramanları var. 4 arkadaşımız uzun bir çaba gösterdi, bize hazır bir liste getirdi. Eğer emeği ödüllendirmek gerekiyorsa, bu 4 arkadaşıma hepinizin huzurunda teşekkür etmek isterim. Bizler bu demokrasi kültürünü Türkiye'nin önüne koyduğumuz için son derece mutluyum."

AKŞENER: İNTİHARIN EŞİĞİNE GELDİLER AMA DURUM İYİ

Meral Akşener'in açıklamalarından satır başları:

"İlk iş birliği kararımızı CHP Genel Merkezi'nde yapmıştık. Bugün sonuçlandığını paylaşmak üzere İYİ Parti Genel Merkezi'nde bir aradayız. Ben de hem CHP temsilcisi olan iki arkadaşımıza hem de İYİ Parti'deki iki arkadaşımıza teşekkür ediyorum. Zaman zaman intiharın eşiğine geldiler ama durum iyi."

"Biz yerel seçime gidiyoruz. Yerel seçimde ne yapacağız, muhtar belediye meclis üyesi, ilçe belediye başkanı, il belediye başkanı ve büyük şehir belediye başkanı seçeceğiz. Savaş tamtamları eşliğinde milleti birbirine düşüren bu tür iş birliklerinin arkasında duran iki siyasi partinin de kurumsal sistemi içinde yöneticisi var, taraftarı var nasıl ki Cumhur İttifakı'nı oluşturan iki siyasi partinin olduğu gibi. Sayın Kılıçdaroğlu da ben de iki partinin oluşturduğu sisteme hakaret eden bir dil kullanmadık. Bu iş birliğinin milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum."

27 İLDE ANLAŞMAYA VARILDI

İki parti iş birliği için 27 ilde mutabakata vardı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İYİ Parti'ye, İstanbul'un Üsküdar ilçesi ise CHP'ye bırakıldı.

İKİ İLÇEDEN İKİ PARTİ DE ADAY ÇIKARACAK

Muğla'da Bodrum, Ankara'da Etimesgut ilçesinde iki parti de kendi adayını çıkaracak.