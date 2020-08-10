KILIÇDAROĞLU ESKİ ÇATALCA BELEDİYE BAŞKANI CEM KARA'NIN CENAZE TÖRENİN KATILDI Haber-Kamera Elif YAVUZ-Buğra BENLİOĞLU-İbrahim MAŞEİSTANBUL, DHAKanser tedavisi gören ve 58 yaşında hayatını kaybeden eski Çatalca Belediye Başkanı Cem Kara son yolculuğuna uğurlandı.

Haber-Kamera Elif YAVUZ-Buğra BENLİOĞLU-İbrahim MAŞEİSTANBUL, DHA

Kanser tedavisi gören ve 58 yaşında hayatını kaybeden eski Çatalca Belediye Başkanı Cem Kara son yolculuğuna uğurlandı. Çatalca Ulu Camii'nde kılınan cenaze namazına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu katıldı. Cem Kara için cenaze namazı öncesinde Çatalca Belediyesi önünde tören düzenlendi.

Kaynak: DHA