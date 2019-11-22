Kılıçdaroğlu, "Erdoğan'ı indireceğiz" deyince arkasındaki genç kızın yüzü şekil değiştirdi

22.11.2019 11:27 | Son Güncelleme: 22.11.2019 11:59

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Atatürk Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu açılış töreninde, platforma üniversite öğrencisi genç kızlarla çıktı. Yurtta kalan çocuklara sahip çıktıklarını söyleyen Kılıçdaroğlu, gençlerin gelecek kaygısı yaşadığını dile getirdi.

"BEYEFENDİYİ AŞAĞIYA İNDİRECEĞİZ"

Gençlerin toplumu geleceğe taşıyacağını vurgulayan Kılıçdaroğlu, gençler arasında ayırım yapmayacaklarını belirterek şöyle devam etti: "Yeni bir siyaseti başlatıyoruz. Kavgadan uzak bir siyaset, dostlukla inşa edilmiş bir siyaset. Yanlışa karşı duran, yılmayan bir siyaset anlayışı ile yola çıktık. Yerel yönetimlerde bir başarı sağladık. Sıra geldi ikinci etaba. İkinci etapta da göreceksiniz beyefendiyi aşağı indireceğiz. Hep beraber yapacağız bunu. Niçin yapacağız? Çocuklarımız için, gençlerimiz için. Kutuplaşan bir toplum istemiyoruz. Herkesin inancı, manevi dünyasının zenginliğidir; siyaset konusu olmamalı. Siyaset konusu şu olmalı: Benim çocuğuma neden yurt yapılmadı?"

KILIÇDAROĞLU'NUN ARKASINDAKİ KIZ DİKKAT ÇEKTİ

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kastederek dile getirdiği bu sözler üzerine arkasında yer alan üniversite öğrencisi kızın yüz ifadesinin şekilden şekile girmesi dikkat çekti. CHP liderinin sağ tarafında duran üniversiteli kızın bu sözlere verdiği düşünülen tepkisi de oldukça komik görüntülere sahne oldu.