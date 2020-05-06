Kılıçdaroğlu, Deniz Gezmiş'in mezarını ziyaret etti

Kılıçdaroğlu, Deniz Gezmiş'in mezarını ziyaret ettiCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 6 Mayıs 1972'de idam edilen, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın mezarlarını ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu, Deniz Gezmiş'in mezarını ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 6 Mayıs 1972'de idam edilen, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın mezarlarını ziyaret etti.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Başkan Yardımcıları Tuncay Özkan ve Engin Özkoç ile birlikte, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ı idam edilişlerinin yıl dönümünde Yenimahalle'de bulunan Karşıyaka Mezarlığı'ndaki mezarlarını ziyaretti. Kılıçdaroğlu, dua ederek, mezarlara çiçek bıraktı.

Kaynak: DHA