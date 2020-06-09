Kılıçdaroğlu: "Bay Kemal sonuna kadar konuşacak"
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Kılıçdaroğlu: "Bay Kemal sonuna kadar konuşacak"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Milletvekillerinin üyeliklerinin düşürülmesi millet iradesine yapılmış bir darbedir.

09.06.2020 17:23 | Son Güncelleme: 09.06.2020 17:31

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Milletvekillerinin üyeliklerinin düşürülmesi millet iradesine yapılmış bir darbedir. Sen düşüreceksen milletvekilliklerini, millet neden sandığa gidiyor?" dedi.

Kılıçdaroğlu, partisinin Meclis Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, CHP'li Enis Berberoğlu ile HDP'li Leyla Güven ve Musa Farisoğulları'nın milletvekilliğinin düşürülmesine tepki gösterdi.

Milletvekilliği düşürülen isimlerin halk tarafından seçildiğini anımsatan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Bunlar seçime girdi mi girdi. Kim izin verdi seçime girmesine? Savcılıktan temiz kağıdı aldılar mı, aldı. Yüksek Seçim Kurulu baktı mı, baktı. Dosyayı onayladı mı, onayladı. Seçime girebilirsin dedi mi, dedi. Ne oldu da şimdi birdenbire 'mahkemeden karar çıktı ben bunu düşüreceğim' diyorsun. Hayır arkadaş, düşüremezsin. Yaptığın yanlıştır, Anayasa'ya aykırıdır. Darbe hukukunu içeren bu Anayasa'ya bile aykırıdır."

Karşılarında AK Parti-MHP koalisyonu olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Tek başına AK Partili milletvekilleri oy verse dokunulmazlık zaten kalkıyor. Neden işletmediniz o zaman? Kaldı ki bu olay komisyonlarda görüşülürken, komisyon raporu da var, doğrudan doğruya Sayın Şentop'un komisyon başkanı olduğu sırada; Anayasanın 83. maddesinin 3. fıkrası saklıdır. Seçim olur eğer bu kişiler tekrar seçilirlerse dokunulmazlık kazanırlar. Pek çok mahkeme de bu yönde karar verdi. Olay ne? Olay idarenin saraya ipotek edilmesi. Beyefendiler saraya gidecek, saraydan talimat alacaklar, talimatın gereğini yapacaklar."

"Seçim Kanununu nasıl değiştiririz diye konuşuyor"

Kılıçdaroğlu, her zaman her yerde demokrasiyi savunduklarını dile getirerek, şunları söyledi:

"Kim olursa olsun. Çünkü demokrasi sadece benim için değil, herkes için geçerli bir kavram. Benim gibi düşünmeyen için de demokrasi geçerli bir kavramdır, öyle olması lazım. AK Partili Balıkesir Belediye Başkanı görevden alındığında biz itiraz ettik. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı görevden alındığında kim itiraz etti, biz. 'Milletin oyuna, darbe yapıyorsun' dedik. Onları İstanbullular, Balıkesirliler, Ankaralılar seçti. Neden görevden alıyorsunuz? Neden zorla istifa ettiriyorsunuz bunları? Biz söyledik. Aynı şekilde milletvekillerinin üyeliklerinin düşürülmesi millet iradesine yapılmış bir darbedir. Sen düşüreceksen milletvekilliklerini, millet neden sandığa gidiyor?"

MİT'e ait tırların durdurulmasının devletin sırrı olmadığını, tüm dünyanın bildiği bir gerçek olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, "Adana'da görevli hakim ve savcılar gittiler MİT tırlarıyla ilgili tutanakları tuttular. Bu hakim ve savcılar şimdi terör örgütünün üyesi olmaktan içeride. Peki vatandaşlarıma sesleniyorum; terör örgütünün bildiği, terör örgütünün tutanak tuttuğu bir olay nasıl olur da devlet sırrı olur? Enis Bey ile ilgili böyle bir iddia var ama hiçbir belge yok." dedi.

"Bizim, kim olursa olsun adaleti, demokrasiyi, hakkı ve hukuku savunmak gibi bir görevimiz var. Baskı yapacaklar biliyorum ama iktidar olanlar şunu unutmasınlar; baskı karşısında hiçbir Cumhuriyet Halk Partili boyun eğmez." diyen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Bunlar, hangi demokrasiden söz ediyorlar, hangi adaletten söz ediyorlar. Hani milli irade vardı? Şimdi, 'milli iradeye nasıl bir kumpas kurabiliriz', 'Seçim Kanununu nasıl değiştiririz' diye kafa kafaya vermiş konuşuyorlar. Nasıl değiştirirseniz değiştirin, siz gidicisiniz arkadaşlar, bu millet sizi gönderecek."

"Bilim Kurulunun aldığı kararlara uyulması gerek"

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının tüm dünyada etkili olduğunu, olmaya da devam ettiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, virüsün kimsenin kimliğine, inancına, siyasi görüşüne, yaşadığı ülkeye bakmadığının altını çizdi.

Vatandaşların Bilim Kurulunun aldığı kararlara uyması gerektiğini kaydeden Kılıçdaroğlu, salgın sürecinde fedakarca görev yapan apartman görevlilerine yönelik çalışmalarının olduğunu bildirdi.

Kuryeler, eczacılar, güvenlik görevlileri, zabıtalara da salgın sürecindeki özverili çalışmaları dolayısıyla teşekkür eden Kılıçdaroğlu, "En büyük teşekkürümüz ise sağlık çalışanlarına. Sağlık çalışanları hepimizin göğsünü kabarttı. Cumhuriyeti aydınlanma felsefesinin yarattığı bir başarıdır bu. 1923'de Türkiye'de 554 doktor vardı. 4 hemşire, 69 eczacı, 139 ebe vardı. Bugün Avrupa'nın en güçlü sağlık ordusu bizde. Bu süreçte eve gitmediler, yeri geldi 24 saat çalıştılar, bazıları virüs kaptı, hepsine şükran borçluyuz." dedi.

Kılıçdaroğlu, sağlık çalışanları için ödüllendirici bir şeylerin yapılması gerektiğini daha önce dile getirdiğini anımsatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu süreçte en azından iki maaş ikramiye verilmesi lazımdı. Bu miktarda değil ama ek ödeme verildi. Güzel, hiç itirazımız yok buna. Ama sağlık çalışanları arasında ayrım yapıldı. Bunu bütün sağlık çalışanlarına ver, sağlık çalışanları arasında ayrım yaparsan haksızlık yapmış olursun. Tıbbi sekretere, hastanenin güvenlik görevlilerine, sağlık işçilerine, hasta bakıcılara, laborantlara, radyoloji teknisyenleri ve aşçılara ek ödeme verilmedi. Bu doğru değil, bu devletin saygınlığına gölge düşürür. Sağlık çalışanları bir bütündür, yardım yapacaksan hepsine yap. Tamam birisine yüksek birisine az olabilir ama hepsine yapman lazım. Ayrımcılık yaparsan sen devleti iyi yönetemiyorsun anlamına gelir."

(Sürecek)

Kılıçdaroğlu: 'Bay Kemal sonuna kadar konuşacak'

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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