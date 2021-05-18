Kılıçdaroğlu, 59. Ziraat Türkiye Kupasını kazanan Beşiktaş'ı kutladı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 mağlup ederek kupayı kazanan Beşiktaş'ı tebrik etti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 mağlup ederek kupayı kazanan Beşiktaş'ı tebrik etti.
Kılıçdaroğlu, Twitter hesabındaki paylaşımında, "Lig şampiyonluğunun ardından Türkiye Kupası'nı da kazanarak başarısına başarı ekleyen Beşiktaş'ı yürekten kutluyorum." ifadesini kullandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Yıldızalp Özmen