Suriye Askerleri, Drake'in 'In My Feelings' Şarkısı Eşliğinde İdlib'i Vurmaya Gitti

İdlib'e operasyon hazırlığı yapan Suriye askerlerinin kimisi, Kaide kolu Nusra liderliğindeki cihatçılara, sosyal medyada 'InMyFeelingsChallenge' ya da 'KikiChallenge' diye paylaşılan meydan okumayla mesaj gönderiyor.

ORDUNUN RESMİ SAYFASINDA

Suriye ordusunun Facebook sayfasında da yayımlanan videoda iki asker ağır silah yüklü cipte yol alıyor. Direksiyonda olan ''Kiki, senin için geldik İdlib'' diyor. Yolcu koltuğundaki asker, artık gelenek olduğu üzere hareket halindeki araçtan aşağı atlıyor.

Cipin yanında şarkının sözlerine eşlik ederek dans eden asker, 'KikiChallenge' dansının 'binip sürme' ve 'kalp' işaretlerini de sırasıyla yapıyor.

KOMEDYEN YOLUN ORTASINDA BAŞLATTI

ABD ve Britanya müzik listelerinde bir numara olan Drake'in 'In My Feelings' şarkısı eşliğinde bu furyayı komedyen Shiggy başlattı.

Arabaların geçtiği yolun ortasında 'In My Feelings' eşliğinde tuhaf bir dans yapan Shiggy'nin videoyu Instagram'da paylaşması, şarkının küresel hit haline gelmesine önemli rol oynadı.