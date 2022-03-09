Kiev'e yakın bölgelerdeki sivil halk tahliye ediliyor - Haberler

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Kiev'e yakın bölgelerdeki sivil halk tahliye ediliyor

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Kiev'e yakın bölgelerdeki sivil halk tahliye ediliyor

Bekir KeskinKİEV (İHA) - Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yakın bir mesafede bulunan Buça şehrinde halk tahliye ediliyor.

Bekir Keskin

KİEV (İHA) - Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yakın bir mesafede bulunan Buça şehrinde halk tahliye ediliyor.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, Ukraynalı sivillerin tahliyeleri sürüyor. Rus ordusunun kuşatması altındaki başkent Kiev'e yakın bir mesafede bulunan Buça şehrinde halk, şehir yönetiminin organize ettiği araçlarla güvenli bölgelere tahliye edildi.

(İHA)

Kiev'e yakın bölgelerdeki sivil halk tahliye ediliyor

Kiev'e yakın bölgelerdeki sivil halk tahliye ediliyor

Kiev'e yakın bölgelerdeki sivil halk tahliye ediliyor

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Ukrayna, Rusya, Kiev, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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