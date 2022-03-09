Kiev'e yakın bölgelerdeki sivil halk tahliye ediliyor
İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Bekir KeskinKİEV (İHA) - Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yakın bir mesafede bulunan Buça şehrinde halk tahliye ediliyor.
Bekir Keskin
KİEV (İHA) - Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yakın bir mesafede bulunan Buça şehrinde halk tahliye ediliyor.
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, Ukraynalı sivillerin tahliyeleri sürüyor. Rus ordusunun kuşatması altındaki başkent Kiev'e yakın bir mesafede bulunan Buça şehrinde halk, şehir yönetiminin organize ettiği araçlarla güvenli bölgelere tahliye edildi.
(İHA)