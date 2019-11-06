Kıbrıslı Rum Bakan: Yatırım karşılığı vatandaşlık verilmesi konusunda yanlışlıklar yaptık

06.11.2019 00:58 | Son Güncelleme: 06.11.2019 00:58

Kıbrıs Rum Kesimi Maliye Bakanı Harris Georgiades, ülkesinde yatırım karşılığı vatandaşlık verilmesi konusunda bazı yanlışlıkların yapıldığını kabul etti.



Lefkoşe'de bir toplantıda konuşan Rum Bakan, yatırım karşılığı vatandaşlık verilmesiyle ilgili geçmişte yapılan yanlışların düzeltilmesi için etkili adımların yılbaşından bu yana yürürlüğe sokulduğunu bildirdi. Rum Bakan, "Kabul etmemiz gerekir, ilk yıllarda hatalar yapıldı ve bunlar önemsiz değildi." ifadesini kullandı. Euronews.com'da Görüntüle