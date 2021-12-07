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Kıbrıs Zafere Doğru ve Dünya Hali dizileri ekranlara veda edecek

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Kıbrıs Zafere Doğru ve Dünya Hali dizileri ekranlara veda edecek

Ahmet Kural'ın başrolünde yer aldığı Kıbrıs Zafere Doğru ve Dünya Hali dizisi için sevenlerini üzecek bir gelişme yaşandı. TRT 1'de yayınlanan iki dizi, düşen seyirci sayıları sebebiyle final yapacak.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan iki diziden sevenlerine üzücü haber geldi. Ahmet Kural'ın başrolünde yer aldığı Kıbrıs Zafere Doğru ve komedi-dram türündeki Dünya Hali dizisi için düşük reytinglerinden dolayı final yapma kararı verildi.

KIBRIS ZAFERE DOĞRU 31. BÖLÜMDE SONA ERECEK

Ahmet Kural, Serkan Çayoğlu, Pelin Karahan, Tayanç Ayaydın, Gülper Özdemir ve Devrim Saltoğlu'nun oyuncu kadrosunda yer aldığı Kıbrıs Zafere Doğru dizisi için 31. bölümde final yapma kararı verildi. Sevilen dizi, bu hafta 17. bölümü ile seyirciyle buluştu.

DÜNYA HALİ İSE 20. BÖLÜMDE FİNAL YAPACAK

"Tutunamayanlar" dizisinin de yönetmenliğini yapan Osman Nail Doğan ve Murad Zaloğlu'nun yönettiği Dünya Hali, düşük reytingler nedeniyle 20. bölüm itibarıyla ekrana veda edecek. 15 Aralık tarihinde dizi son kez ekrana gelecek.

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