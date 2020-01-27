"Kıbrıs, Yunanistan ve Irak'a yönelik siber saldırıların arkasında Türk hükümeti var" | Reuters
Haberler » Dünya » "Kıbrıs, Yunanistan ve Irak'a yönelik siber saldırıların arkasında Türk hükümeti var" | Reuters - Haberler

"Kıbrıs, Yunanistan ve Irak'a yönelik siber saldırıların arkasında Türk hükümeti var" | Reuters

Avrupa ve Orta Doğu'daki birçok ülke ve kurumu hedef alan siber saldırıların arkasındaki bilgisayar korsanlarının Türk hükümeti için çalıştığı iddia edildi.Reuters haber ajansının özel haberinde, bilgisayar korsanlarının 30'dan fazla kurumu hedef aldığı yazıldı.

27.01.2020 20:13 | Son Güncelleme: 27.01.2020 20:13

ve 'daki birçok ülke ve kurumu hedef alan siber saldırıların arkasındaki bilgisayar korsanlarının Türk hükümeti için çalıştığı iddia edildi.


Reuters ajansının isimlerini saklı tuttuğu üç Batılı yüksek güvenlik yetkilisine dayandırdığı haberde, bilgisayar korsanlarının aralarında şirketler, büyükelçilikler ve bakanlıkların da bulunduğu 30'dan fazla kurumu hedef aldığı yazıldı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler

Dünya

Son Dakika Haberleri