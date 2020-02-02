Kıbrıs'ta koronavirüs alarmı

02.02.2020 13:50 | Son Güncelleme: 02.02.2020 13:50

GÜNEY Kıbrıs Sağlık Bakanlığı, 22 yaşında olan bir Çin vatandaşının, koronavirüs (2019-nCoV) şüphesiyle hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

Bakanlık açıklamasında, Kıbrıs'ta daimi ikamet eden Çin vatandaşının, geçtiğimiz günlerde Çin'e seyahat ederken Kıbrıs'a geri geldiğine işaret edildi. 22 yaşındaki Çin vatandaşı, Güney Kıbrıs Lefkoşa Genel Hastanesi'ne nakledildi.

Bakanlık, "Önümüzdeki günlerde vakanın daha ayrıntılı araştırılması için hasta, tedavi altına alındı" açıklaması yaptı. Bakanlık, basın açıklamasında herhangi bir gelişme durumunda vatandaşların derhal bilgilendirileceği vurgulandı.KKTC'DE DE ALARMGüney Kıbrıs'taki tüm sağlık birimlerinin de alarm seviyesine getirildiği belirtildi. KKTC yönetiminin de yaşananları yakından takip ettiği bildirildi. KKTC Ercan Havaalanı'nda da yolcu geliş salonuna termal kamera konuldu ve karantina odası açıldı.

KKTC Temel Hizmetler Dairesi Müdürü Çiğdem Çağa, söz konusu virüs taşıma olasılığı olan hastalar için yine Ercan Havalimanı'nda karantina odası hazırlandığını, şüpheli vakaların alanda fazla dolaştırılmadan hemen buraya alınacağını söyledi.

Kaynak: DHA