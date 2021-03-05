Khimki Moskova - Alba Berlin maçı hangi kanalda, saat kaçta?
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Khimki Moskova - Alba Berlin maçı hangi kanalda, saat kaçta?

05.03.2021 00:56 | Son Güncelleme: 05.03.2021 01:00
Khimki Moskova - Alba Berlin maçı hangi kanalda, saat kaçta?

THY Euroleague maçında bugün Khimki Moskova - Alba Berlin maçı karşılaşmasıyla basketbol heyecanı devam ediyor. Basketbolseverler Khimki Moskova - Alba Berlin maçı hangi kanalda, saat kaçta? merak ediyor.

Dünya'nın ilgiyle takip ettiği THY Euroleague maçları, büyük bir ilgiyle takip ediliyor. THY Euroleague maçında, Khimki Moskova - Alba Berlin maçı gerçekleşecek. Peki, Khimki Moskova - Alba Berlin maçı hangi kanalda, saat kaçta? sorusunun cevabı sizlerle!

KHİMKİ MOSKOVA - ALBA BERLİN MAÇI HANGİ KANALDA?

THY Euroleague, Khimki Moskova - Alba Berlin maçı, Mytishchi'da Arena Mytishch'da oynanacak. Khimki Moskova - Alba Berlin maçı, Bein Sports 3 , Bilyoner TV kanallarında canlı olarak yayınlanacak. Ayrıca, Bein Sports 3 , Bilyoner TV kanallarında canlı olarak yayınlanacak. Ayrıca, Digiturk 79, Kablo TV 234 ve web üzerinden izlenebilmektedir.

KHİMKİ MOSKOVA - ALBA BERLİN MAÇI SAAT KAÇTA?

THY Euroleague heyecanında 5 Mart Cuma günü oynanacak Khimki Moskova - Alba Berlin maçı, saat 20.00'da başlayacak.

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