KGC Başkanı Metin Kösedağ'a ziyaretler

Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Başkanı Recep Bağlamış, Kayseri Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Alan ile Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Rıfat Alparslan, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'ni (KGC) ziyaret etti.

Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Başkanı Recep Bağlamış, Kayseri Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Alan ile Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Rıfat Alparslan, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'ni (KGC) ziyaret etti.

Cemiyetten yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyarette yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitiren eski cemiyet başkanı Veli Altınkaya'nın ailesi ve meslektaşlarına başsağlığı dileklerinde bulunan Bağlamış, KGC yeni başkanı Metin Kösedağ'a da başarılar diledi.

Kösedağ ise Bağlamış'a ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Kayseri Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Alan ile Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Rıfat Alparslan da Kösedağ'a yeni görevinde başarılar diledi.

Basın camiası olarak esnaf örgütlenmeleriyle ilişkilerini önemsediklerini belirten ise ziyaretlerinden dolayı Alan ve Alparslan'a teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan