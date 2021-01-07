4 çocuk babası adam, hindi kestiği bıçağın üzerine düşüp yaşamını yitirdi
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4 çocuk babası adam, hindi kestiği bıçağın üzerine düşüp yaşamını yitirdi

07.01.2021 18:08 | Son Güncelleme: 07.01.2021 19:13
4 çocuk babası adam, hindi kestiği bıçağın üzerine düşüp yaşamını yitirdi

Malatya'da 4 çocuk babası bir kişi, hindi kestikten demir bir kancaya ayağı takılarak elindeki bıçağın üzerine düştü. Ağır yaralanan şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Malatya'nın Doğanşehir ilçe merkezinde meydana gelen olayda, 62 yaşındaki 4 çocuk babası Mustafa Dinçer, Adana'da bulunan çocuklarına götürmek için komşusundan evlerinin bahçesinde daha önceden almış olduğu hindiyi kesmesinde yardımcı olmasını istedi.

KANCAYA TAKILIP BIÇAĞIN ÜZERİNE DÜŞTÜ

Komşusu ile bahçede hindiyi kesen Dinçer, temizlediği hindiyi eve götürmek isterken, bahçede bulunan demir bir kancaya ayağı takılarak elindeki bıçağın üzerine düştü. Bıçağın göğsüne saplanması sonucu yaralanan şahıs bıçağı bulunduğu yerden çıkardıktan sonra gittiği evinde kanaması devam edince yakınları tarafından Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan şahıs daha sonra Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede ameliyata alınan Dinçer yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis ekipleri olayla ilgili olarak inceleme başlattı.

4 çocuk babası adam, hindi kestiği bıçağın üzerine düşüp yaşamını yitirdi
4 çocuk babası adam, hindi kestiği bıçağın üzerine düşüp yaşamını yitirdi
4 çocuk babası adam, hindi kestiği bıçağın üzerine düşüp yaşamını yitirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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