Kestiği ağacın dallarının altında kalan kişi öldü
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Kestiği ağacın dallarının altında kalan kişi öldü

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, 3 gün önce kestiği ağaç dallarının altında kalarak yaralanan Muzaffer Berberkayar (68), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

20.11.2019 18:39 | Son Güncelleme: 20.11.2019 18:39
Kestiği ağacın dallarının altında kalan kişi öldü

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, 3 gün önce kestiği ağaç dallarının altında kalarak yaralanan Muzaffer Berberkayar (68), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, 3 gün önce Ereğli Artıklar köyünde meydana geldi. Muzaffer Berberkayar kestiği ağacın dallarının üzerine düşmesi sonucu yaralandı. verilmesi üzerine gelen 112 Acil ekibi, Muzaffer Berberkayar'ı Ereğli'de bulunan özel hastaneye kaldırdı. Tedaviye alınan Muzaffer Berberkayar bugün hastanede yaşamını yitirdi. Berberkayar'ın cenazeasi yarın köyünde toprağa verilecek.


Kaynak: DHA
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