Kestiği ağacın altında kalan çoban, 2,5 saatte ambulansa ulaştırıldı
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Kestiği ağacın altında kalan çoban, 2,5 saatte ambulansa ulaştırıldı

18.12.2020 22:36 | Son Güncelleme: 18.12.2020 22:40
Kestiği ağacın altında kalan çoban, 2,5 saatte ambulansa ulaştırıldı

RİZE'nin Hemşin ilçesinde, kestiği ağacın altında kalan çoban Mehmet Odabaş (47) ağır yaralandı.

RİZE'nin Hemşin ilçesinde, kestiği ağacın altında kalan çoban Mehmet Odabaş (47) ağır yaralandı. Ekipler yaralı çobanı patika yoldan yaklaşık 2,5 saat sedye ile taşıyarak ambulansa ulaştırdı.

İlçenin Kantarlı köyü mezrasında öğle saatlerinde kestiği ağacın altında kalan çoban Mehmet Odabaş, ağır yaralandı. Vatandaşların ihbarı ile köye jandarma, sağlık ve AKUT ekipleri sevk edildi. Kaburgalarında kırık olduğu tespit edilen çoban, 7 kişilik AKUT ekibi tarafından patika yoldan yaklaşık 2,5 saat sedye ile taşınarak ambulansa ulaştırıldı. Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Odabaş, tedavi altına alındı.


Kestiği ağacın altında kalan çoban, 2,5 saatte ambulansa ulaştırıldı
Kestiği ağacın altında kalan çoban, 2,5 saatte ambulansa ulaştırıldı
Kestiği ağacın altında kalan çoban, 2,5 saatte ambulansa ulaştırıldı
Kestiği ağacın altında kalan çoban, 2,5 saatte ambulansa ulaştırıldı
Kestiği ağacın altında kalan çoban, 2,5 saatte ambulansa ulaştırıldı
Kestiği ağacın altında kalan çoban, 2,5 saatte ambulansa ulaştırıldı
Kestiği ağacın altında kalan çoban, 2,5 saatte ambulansa ulaştırıldı
Kestiği ağacın altında kalan çoban, 2,5 saatte ambulansa ulaştırıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem AKATİN

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