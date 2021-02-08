Kestel'de kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
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Kestel'de kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

08.02.2021 14:05 | Son Güncelleme: 08.02.2021 14:08
Kestel'de kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Bursa'nın Kestel ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Bursa'nın Kestel ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Taner S'nin (37) kullandığı 09 ABR 71 plakalı kamyon ile Suriye uyruklu Mustafa M. idaresindeki plakasız motosiklet, Kestel Kavşağı'nda çarpıştı.

Motosikletten düşerek ağır yaralanan Mustafa M, 112 Acil Servis ekiplerince Kestel Devlet Hastanesine kaldırıldı.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Taş

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