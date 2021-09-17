Kestel'de Işın Karaca rüzgarı

Kestel Belediyesi tarafından bu yıl 7'incisi düzenlenen Balkan Panayırı, Işın Karaca konseri ile başladı.

Kestel Belediyesi tarafından 16-19 Eylül tarihleri arasında organize edilen 7. Geleneksel Balkan Panayırı, Işık Karaca konseri ile başladı. Kestel Göçmen Konutları bölgesinde oluşturulan panayır alanında ilk olarak sahneye çıkan DJ Tuny, çaldığı balkan ezgileriyle alanı dolduran binlerce kişiyi eğlendirdi. Daha sonra sahneye çıkan Işın Karaca, sevilen parçaları ve sahne şovlarıyla, Kestellilere unutulmaz bir gece yaşattı. Işın Karaca'ya, sevilen şarkıcı Sefa Cheshmberah'ta eşlik etti. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Işın Karaca, alanı dolduran Kestellilere ve Belediye Başkanı Önder Tanır'a teşekkür etti. Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, sahneye çıkarak Işın Karaca'ya çiçek hediye etti. Vatandaşları selamlayan Başkan Tanır, panayırın büyük bir coşku ile devam edeceğini söyledi. 3 gün daha sürecek olan panayırda, 17 Eylül Cuma Emre Kaya, 18 Eylül Cumartesi Canbay&Wolker, 19 Eylül Pazar-Toni Storaro ve Balkanlardan sürpriz sanatçılar yer alacak. - BURSA