Kestel Belediyesi sporun ve sporcuların yanında
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Kestel Belediyesi sporun ve sporcuların yanında

Kestel Belediyesi sporun ve sporcuların yanında
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kestel Belediyesi, ilçede bulunan tüm amatör kulüplerin sporcularına, kıyafet ve spor malzemesi desteğinde bulundu.

Kestel Belediyesi, ilçede bulunan tüm amatör kulüplerin sporcularına, kıyafet ve spor malzemesi desteğinde bulundu.

Sosyal Belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Kestel Belediyesi, ilçedeki sporcuları da unutmuyor. Kestel Belediyesi, ilçede bulunan amatör kulüplerdeki 250 sporcunun, antrenmanlarda ve müsabakalarda kullanmaları için kıyafet ve malzeme desteğinde bulundu. Forma, eşofman takımı, spor ayakkabı, krampon, çanta ve çorap gibi malzemeler, düzenlenen törenle sporculara teslim edildi. Törende konuşan Kestel Belediyesi Başkan Yardımcısı Hasan Aras, "Kestel Belediyesi olarak tüm amatör sporcularımızın her alanda yanlarında olduklarının altını çizmek istiyorum. Amacımız ve en büyük gayemiz, daha çok gencimizin spora yönelmesi ve kötü alışkanlıklarından uzak durması. Bu hedefimiz ile her zaman onların yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz. Bugünde ilçemizdeki 250 amatör sporcumuza, yeni malzeme ve kıyafetlerini hediye ediyoruz. Sporcularımızın yeni malzemelerinin hayırlı olmasını diliyor, teşekkürlerimi sunuyorum." diye konuştu. - BURSA

Kestel Belediyesi sporun ve sporcuların yanında
Kestel Belediyesi sporun ve sporcuların yanında

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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