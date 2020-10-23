Kestane toplarken kaybolan kadın bulundu
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Kestane toplarken kaybolan kadın bulundu

23.10.2020 07:27 | Son Güncelleme: 23.10.2020 07:31
Kestane toplarken kaybolan kadın bulundu

Düzce'nin Beyköy beldesinde gün içinde ormanlık alana kestane toplarken kaybolan kadını AFAD, Jandarma ve arama kurtarma ekipleri tarafından yapılan arama sonucu gece yarısı bulunarak ailesine teslim edildi.

Düzce'nin Beyköy beldesinde gün içinde ormanlık alana kestane toplarken kaybolan kadını AFAD, Jandarma ve arama kurtarma ekipleri tarafından yapılan arama sonucu gece yarısı bulunarak ailesine teslim edildi.

Olay Düzce'nin Beyköy Beldesi Derdin Köyü'nde meydan geldi. Sabah 08.00 sıralarında kestane toplamak için ormanlık alana giden 55 yaşındaki Ş. A. isimli kadın akşam saatlerinde geri dönmeyince ailesi durumu Düzce 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen AFAD, Jandarma ve arama kurtarmadan oluşan 36 kişilik ekip bölgede yolunu kaybeden kadını aramaya başladılar. Ş. A. isimli kadın gece yarısı Derdin Köyü Hamamdağı mevkiinde ki ormanlık alanda bulundu. Havanın soğuk olması nedeniyle üşüyen yaşlı kadın için ateş yakılırken, arama ekiplerinin yanında bulunan oğlu Enes A. annesini görünce gözyaşlarını tutamadı.

(Ali Yıldız/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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