Keşmir'de Kurban Bayramı'nda inek, buzağı ve deve kesmek yasaklandı
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Keşmir'de Kurban Bayramı'nda inek, buzağı ve deve kesmek yasaklandı

Keşmir'de Kurban Bayramı'nda inek, buzağı ve deve kesmek yasaklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Hindistan, Keşmir'de Kurban Bayramı'nda inek, buzağı ve develerin kurban olarak kesilmesini yasakladı.

Hindistan, Keşmir'de Kurban Bayramı'nda inek, buzağı ve develerin kurban olarak kesilmesini yasakladı.

Hindistan'dan Kurban Bayramı öncesinde Keşmir sorunu ile ilgili tartışmalara yol açabilecek bir adım geldi. Müslüman nüfusun çoğunlukta olduğu Keşmir' de Kurban Bayramı'nda inek, buzağı ve deve gibi hayvanların kurbanlık olarak kesilmesi yasaklandı. Hindistan Hayvancılık Bakanlığı talimatı doğrultusunda getirilen yasağın uygulanması ve denetimi konusunda kolluk kuvvetlerine çağrıda bulunuldu.

Nüfusunun yaklaşık yüzde 97'si Müslüman olan Keşmir'de inek kesmek yasak olurken, Kurban Bayramı'nda koyun ve keçi kesiliyor. Keşmir' e bağlı bazı yerleşim bölgelerinde ise para veya hapis cezalarına rağmen inek gibi büyükbaş hayvanlar da kurban olarak kesiliyor. - KEŞMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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