Kesme tahtası nasıl temizlenir? Mutfağınızda devamlı tezgahın üstünde duran kesme tahtaları gün boyu besinlerle ve farklı nesnelerle temas ederek kirleniyor. Kesme tahtaları düzenli ve doğru şekilde temizlenmediği takdirde ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir.

Kesme tahtası temizliğini maden suyu, sirke, deniz tuzu ve limon gibi malzemelerle gerçekleştirebilirsiniz. İşte yapmanız gerekenler. Pek, kesme tahtası nasıl temizlenir? KESME TAHTASI TEMİZLEME YÖNTEMLERİ Nemliyken temizleyin: Kesme tahtası nemliyken bulaşık deterjanı ile ovun. Sonra 2 dakika mikrodalga ısıtın. Doğal maden suyu: Kesme tahtasının üzerinde doğal maden suyu gezdirin. 5 dakika bekleyip kesme tahtasını durulayın. Deniz tuzu limon karışımı: Deniz tuzu ve limon karışımını kesme tahtasının üzerine sürün. 5 dakika bekleyip kesme tahtasını durulayın. Leğende temizleyin: Kesme tahtasını yarısına kadar ılık su dolu leğene batırın. Suyun içine limon ve sirke ekleyin. Kesme tahtasını leğenin içinde yaklaşık 5 dakika bekledikten sonra durulayın. Karbonat limon karışımı: Kesme tahtasının üzerine karbonat limon karışımı sürün: 5 dakika bekleyip kesme tahtasını durulayın.