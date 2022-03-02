Keşkül-ü Fukara Gönüllüleri'ne plaket - Haberler

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Keşkül-ü Fukara Gönüllüleri'ne plaket

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Keşkül-ü Fukara Gönüllüleri'ne plaket

Keşkül-ü Fukara Gönüllüleri'ne Eskişehir İl Göç İdaresi Müdürü Gökhan Akyıldız tarafından, "Kültürlerarası Buluşma Noktası Türkiye" etkinliğine verdikleri destek nedeniyle plaket verildi.

ESKİŞEHİR (İHA) - Keşkül-ü Fukara Gönüllüleri'ne Eskişehir İl Göç İdaresi Müdürü Gökhan Akyıldız tarafından, "Kültürlerarası Buluşma Noktası Türkiye" etkinliğine verdikleri destek nedeniyle plaket verildi.

İl Göç İdaresi Müdürü Gökhan Akyıldız'dan plaketi alan "Görüyorsan, Duyuyorsan, Seviyorsan, Sorumlusun" fikrinden yola çıkarak oluşturulan Keşkül-ü Fukara Gönüllüleri'nin kurucusu Zekiye Doğan, "Bu nazik hediyeleri için ve şehrimizde yaptıkları tüm özverili çalışmalar için İl Göç İdaremizin bütün çalışanlarına Gökhan müdürüm nezdinde biz de çok teşekkür ederiz" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Gökhan Akyıldız, Eskişehir, Türkiye, GÖÇ, Yerel, Haberler

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