Keşkül nedir? Keşkül nasıl yapılır? Keşkül malzemeleri nelerdir? Keşkül tarihi nedir? Keşkül nasıl ortaya çıkmıştır?
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Keşkül nedir? Keşkül nasıl yapılır? Keşkül malzemeleri nelerdir? Keşkül tarihi nedir? Keşkül nasıl ortaya çıkmıştır?

Keşkül en hafif sütlü tatlı kategorisine girer. Her evde olan malzemeler ile hazırlanan keşkül bütçe dostudur. Keşkül malzemeleri nelerdir? Keşkül nasıl yapılır? Keşkül tarihi nedir?

Keşkül nedir? Keşkül nasıl yapılır? Keşkül malzemeleri nelerdir? Keşkül tarihi nedir? Keşkül nasıl ortaya çıkmıştır?
28.08.2020 16:55 | Son Güncelleme: 28.08.2020 17:01

Eski tarihe dayanan, hafif sütlü tatlı keşkül, az malzemesi ile tercih edilir. Ayrıntılı keşkül yapımını haberimizde bulabilirsiniz.

Keşkül nedir? Keşkül nasıl yapılır? Keşkül malzemeleri nelerdir? Keşkül tarihi nedir? Keşkül nasıl ortaya çıkmıştır?

KEŞKÜL NASIL YAPILIR?

Malzemeler;

1 litre süt,

1 su bardağı şeker,

1 adet yumurta sarısı,

1 paket vanilya,

1 çay bardağı badem tozu,

1 çay bardağı hindistan cevizi,

1 yemek kaşığı pirinç unu,

2 yemek kaşığı nişasta

Keşkül nedir? Keşkül nasıl yapılır? Keşkül malzemeleri nelerdir? Keşkül tarihi nedir? Keşkül nasıl ortaya çıkmıştır?

Yapılışı;

Tencereye nişasta ve su hariç bütün malzemeyi koyalım.kaynayana kadar karıştıralım.

Kaynamaya başlayınca nişastayı suyla açın ve ekleyin karıştırarak 3-4 dk daha ocakta tutun.

Hemen kaselere paylaştıralım. Oda ısısına gelince de buzdolabına kaldıralım.

3-4 saat bekledikten sonra yiyebilirsiniz. Servis ederken üzerine badem ve file badem ve koyabilirsiniz.

KEŞKÜL TARİHİ NEDİR?

Osmanlı dervişleri tarafından bellerine iple bağladıkları kaselere keşkül adı verilirdi. Aynı zamanda dervişlerin taşıdıkları bu kaselere keşkülü fukara' da denilmekteydi. Fukara keşkelü ileriki zamanlarda kanuni döneminde imâretlerinde fakirlere dağıtılan yüksek kalorili, sütlü bir tatlı halini almıştır.

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